Сразу после вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп подпишет множество указов и отменит бессмысленные, на его взгляд, распоряжения предшественника. Политик объявил об этом на митинге в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN .

«Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу. Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор», — сказал он.

Трамп рассказал, как кто-то попросил его не подписывать слишком много указов в первый же день правления, а растянуть эту работу на несколько недель. Но республиканец отказался.

Он также пообещал также обнародовать материалы об убийствах Джона Ф. Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга — младшего, посетить опустошенную пожарами Калифорнию и остановить конфликт на Украине. В речи на Capitol One Arena Трамп упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина, похвалив его за игру.