Во Франции мужчина с топором напал на людей в электричке

Le Parisien: во Франции 10 человек пострадали в бойне с топором в электричке

В результате кровавой бойни с топором на железнодорожной станции во Франции пострадали 10 человек. Об этом сообщило издание Le Parisien .

На станции Озуар, когда поезд находился на платформе, в вагоне произошла драка с участием несовершеннолетних. По предварительным данным, один из напавших достал топор и устроил драку с другими пассажирами.

Одному пострадавшему серьезно повредили руку, а другому — разбили голову. Правоохранители начали поиски возможных нападавших.

По информации источника, причиной конфликта стало соперничество юношеских группировок из районов Руасси-ан-Бри и Озуар-ла-Ферьер, которое вступило в горячую фазу из-за избиения молодого человека из Озуара около 10 дней назад.

«Поезд остановился на станции Озуар. Было 07:52. Работала сигнализация, чтобы двери не закрывались, я увидел ребят, бегущих к концу поезда. На них были капюшоны, лица скрыты под шапками. Все были одеты в черное», — рассказал очевидец.

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