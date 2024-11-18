Ограбление века. Мужчины в масках ворвались на ферму Карла III

The Sun: воры угнали грузовик и квадроцикл с фермы Виндзорского замка в Британии

Двое неизвестных воспользовались нехваткой охранников у британской королевской семьи, проникли на ферму Виндзорского замка и угнали сельхозтехнику. Хозяин имения Карл III во время налета находился в Шотландии, сообщила газета The Sun .

Для того чтобы попасть на ферму, люди в масках перелезли через двухметровый забор. Мужчины проникли в сарай с сельхозтехникой. Наживой преступников стали квадроцикл и грузовик. Последним они пробили ворота безопасности поместья.

«Они, должно быть, уже некоторое время наблюдают за Виндзорским замком», — сказал источник газеты.

Никто не остановил грабителей из-за проблем в системе безопасности. Королевская семья решила сэкономить на охране — оставшиеся вооруженные полицейские не стояли на воротах, а лишь патрулировали территорию.

Карл III в момент ограбления находился в Шотландии, его жена Камилла — в Индии. Однако принц Уильям, его супруга Кэтрин и трое детей спали в коттедже «Аделаида» в пяти минутах от сломанных ворот.

Другая опасность подстерегла Карла III во время поездки в Австралию. Сенатор Лидия Торп во время торжественного приема набросилась на него с обвинениями в колониализме.