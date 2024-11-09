Дочь принца Уильяма разрыдалась, увидев его новый образ

Принц Уэльский рассказал, что несколько раз пытался отпустить бороду, но его дочь разрыдалась, когда впервые увидела его в новом образе. Об этом сообщил журнал Hello! .

Принц Уильям появился на публике с растительностью на лице, когда поздравлял сборную страны после Олимпийских игр 2024 году в Париже. Потом во время визита в ЮАР, когда журналисты его спросили о бороде, рассказал о реакции дочери на смену имиджа.

«Ну, [дочери] не понравилось в первый раз. Когда я впервые отрастил бороду, она расплакалась, поэтому мне пришлось ее сбрить. А потом я снова ее отрастил», — ответил принц Уэльский.

Издание отметило, что в последний раз принца видели с бородой на Рождество в 2008 году. В тот раз ему тоже пришлось побриться, но уже по просьбе покойной бабушки, королевы Елизаветы II. Она тогда сказала, что британским военным запрещено отращивать усы и бороды. Сейчас эти правила смягчили, уточнив, что вид должен быть аккуратным и ухоженным, что регулярно проверяется.

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