«Верните наши кости». Карла III публично унизили в Австралии

Король Карл III во время визита в Австралию оказался в центре скандала. Защищающая интересы коренных народов сенатор Лидия Торп потребовала от него публичных извинений за колониализм, сообщил телеканал Sky News .

Карл III выступил в парламенте. Это не понравилось Торп, которая продвигает независимость Австралии и борется за интересы коренных народов. Облачившись в традиционную накидку из шкуры опоссума, она прервала торжественный прием в честь короля Чарльза и королевы Камиллы в Канберре.

«Вы не наш король. <…> Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ», — прокричала женщина в холле, где проходило меропиятие.

Охрана увела Торп из здания. Прием продолжился, королевская чета вышла поприветствовать собравшихся. Старейшина аборигенов Вайолет Шеридан назвала акцию сенатора неуважительной и заявила, что женщина выступала не от имени ее народа.

Британский король отправился в путешествие, несмотря на рак. Тем временем придворные начали готовиться к смене власти. Вместо Карла III на престол взойдет его сын принц Уильям.