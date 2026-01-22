Офис Зеленского заявил, что встреча в ОАЭ полностью не подтверждена

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что трехсторонняя встреча в ОАЭ полностью не подтверждена, Россия пока не дала ответа по поводу своего участия. Об этом написала газета Financial Times .

«Офис Зеленского разъяснил FT, что трехсторонняя встреча пока не была полностью подтверждена и что украинская и американская стороны ожидают ответа России», — сообщила газета.

Авторы материала отметили, что идею проведения трехсторонней встречи России, Украины и США принадлежит Соединенным Штатам.

Ранее газета сообщила со ссылкой на высокопоставленные источники, что предполагаемая встреча может пройти в столице ОАЭ Абу-Даби. США настаивают на том, чтобы Россия и Украина встретились в Абу-Даби позднее на этой неделе.

Сам Зеленский сообщил о трехсторонней встрече в Давосе. Он заявил, что мероприятие пройдет в пятницу и субботу.