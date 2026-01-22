Офис Зеленского заявил, что встреча в ОАЭ полностью не подтверждена
Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что трехсторонняя встреча в ОАЭ полностью не подтверждена, Россия пока не дала ответа по поводу своего участия. Об этом написала газета Financial Times.
«Офис Зеленского разъяснил FT, что трехсторонняя встреча пока не была полностью подтверждена и что украинская и американская стороны ожидают ответа России», — сообщила газета.
Авторы материала отметили, что идею проведения трехсторонней встречи России, Украины и США принадлежит Соединенным Штатам.
Ранее газета сообщила со ссылкой на высокопоставленные источники, что предполагаемая встреча может пройти в столице ОАЭ Абу-Даби. США настаивают на том, чтобы Россия и Украина встретились в Абу-Даби позднее на этой неделе.
Сам Зеленский сообщил о трехсторонней встрече в Давосе. Он заявил, что мероприятие пройдет в пятницу и субботу.