Конфликт между Польшей и Украиной только усилится в ближайшие недели. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*, слова которого привели местные СМИ.

Он напомнил, что 11 июля — годовщина Волынской резни.

«Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов», — добавил Буданов*.

Также украинские СМИ рассказали, что на сайт «Миротворец» внесли личные данные главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, назвавшего Западную Украину «восточной Малопольшей».

В ответ сам Богуцкий заявил, что это не изменит его позиции и что он продолжит оставаться идейным противником бандеровщины и попыток предать забвению жертв геноцида поляков во время Второй мировой войны.



* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.