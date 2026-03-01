Офис экс-президента Ирана высказался о его гибели

Бывший президент Ирана Махмуда Ахмадинежад жив, объявила его канцелярия. Он выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера республики Али Хаменеи. Об этом сообщил Sputnik International .

«В связи с публикацией новостей о смерти доктора Махмуда Ахмадинежада в результате ракетного удара Израиля и США, сообщаем вам, что эта информация является ложной», — заявили представители экс-президента.

Ахмадинежад выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи под израильским ударом 28 февраля. Канцелярия не уточнила, где именно находится экс-президент. Ранее его смерть опровергли члены семьи.

Агентство ILNA сообщало, что экс-президент погиб в тегеранском районе Нармак, но спустя время опровергло собственную информацию. Ахмадинежад возглавлял государство с 2005 по 2013 года. При нем ускорилось развитие иранской ядерной программы.