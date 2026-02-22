Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил упростить соглашение с США по ядерной программе, ограничив его рамками мирного использования атома и отмены санкций. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS .

«Думаю, сейчас нет нужды в таком количестве деталей. Мы можем договориться об основных вещах: иранская ядерная — мирная и остается мирной навсегда, в то же время больше санкций будут сняты», — заявил он.

Аракчи отметил, что за десять лет после заключения СВПД ядерная программа Ирана существенно продвинулась вперед. Сделка лучше, чем СВПД, вполне реальна. По его словам, обогащать уран — суверенное право исламской республики.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть предложение Ирана о продолжении ограниченного обогащения урана в рамках новой ядерной сделки. Но есть более жесткие военные планы: прямые удары по руководству Ирана и ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи, который уже поручил разработать план на случай его убийства.