Одного из лидеров оппозиции задержали на митинге в Тбилиси

В Тбилиси на митинге задержали одного из лидеров оппозиции Джапаридзе

Полицейские во время протестов в Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиционной партии «За перемены» Зураба Джапаридзе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Политика поймали на проспекте Чавчавадзе, куда участники акции протеста перешли с проспекта Руставели и стали перекрывать улицу мусорными баками.

По данным МВД Грузии, за два дня митингов у здания парламента в Тбилиси пострадали более 110 полицейских. У правоохранителей выявили разные травмы, в больнице лежат четверо из них.

Ранее стражи порядка призвали родителей оградить детей от происходящего на улицах. В МВД отметили, что несовершеннолетние могут участвовать в мирных собраниях, но на данный момент митинги приняли угрожающий характер.

Новая серия протестов оппозиции в Грузии началась 28 ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о решении приостановить до 2028 года рассмотрение вопроса о начале переговоров по присоединению страны к Евросоюзу.