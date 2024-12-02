Более 110 полицейских пострадали во время беспорядков в Тбилиси

МВД Грузии: 113 полицейских пострадали во время протестов у здания парламента

В ходе протестов у здания парламента в Тбилиси за несколько дней пострадали свыше 110 правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

«Из-за насильственных действий протестующих в течение 1–2 декабря пострадал 21 сотрудник МВД. У правоохранителей различные травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Всего на акциях травмы получили 113 сотрудников МВД, в клинике до сих пор находятся четверо из них», — отметили в ведомстве.

С вечера воскресенья в центре Тбилиси продолжались митинги. Во время противостояния силовикам удалось оттеснить участников беспорядков от здания парламента.

Очередная серия протестов оппозиции в Грузии началась 28 ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе.