Грузинская полиция призвала увести детей с митингов

Полиция Грузии призывает граждан забрать детей с митинга сторонников оппозиции у здания парламента в Тбилиси. Сообщение ведомства появилось на официальном сайте.

«Мы призываем родителей и законных представителей несовершеннолетних действовать в соответствии с интересами ребенка и оградить несовершеннолетних от агрессивной среды», — сказано в заявлении ведомства.

В своем сообщении МВД объяснило, что дети имеют право на участие в мирных собраниях. Но на текущий момент, по мнению грузинских полицейский, протесты перестали быть мирными и приняли угрожающий характер.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией сообщения о грузинских наемниках из Украины среди протестующих. Она заявила, что эта информация распространяется намеренно и направлена против протеста.