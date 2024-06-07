Одного из богатейших жителей Польши обнаружили мертвым
Полиция Польши нашла мертвым бизнесмена Ежи Кржановского
Основателя мебельной компании Nowy Styl, одного из богатейших бизнесменов Польши Ежи Кржановского нашли мертвым. Он ушел на прогулку и исчез, в тот же день полиция обнаружила его тело, сообщил сайт Wirtualna Polska.
Утром 6 июня 54-летний бизнесмен вышел из своего дома в Кросценко-Выжны, чтобы позаниматься скандинавской ходьбой. Через несколько часов он так и не вернулся, поэтому родственники обратились в полицию.
К поискам Кржановского подключили пожарную часть, правоохранителей, специализированные организации, служебных собак и дроны. Сначала нашли мобильный телефон мужчины, а затем его самого.
«Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. По решению прокуратуры тело было передано на вскрытие», — сообщил представитель полиции Павел Бучинский.
По предварительной версии, Кржановский умер своей смертью. У него мог случиться инфаркт.
Кржановский считался одним из самых богатых поляков. В 1992 году он вместе с братом Адамом основал мебельную фабрику. В 2021 году Forbes оценивал их общее состояние в 1,213 миллиарда злотых (почти 27,4 миллиарда рублей).
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