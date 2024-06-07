Одного из богатейших жителей Польши обнаружили мертвым

Основателя мебельной компании Nowy Styl, одного из богатейших бизнесменов Польши Ежи Кржановского нашли мертвым. Он ушел на прогулку и исчез, в тот же день полиция обнаружила его тело, сообщил сайт Wirtualna Polska .

Утром 6 июня 54-летний бизнесмен вышел из своего дома в Кросценко-Выжны, чтобы позаниматься скандинавской ходьбой. Через несколько часов он так и не вернулся, поэтому родственники обратились в полицию.

К поискам Кржановского подключили пожарную часть, правоохранителей, специализированные организации, служебных собак и дроны. Сначала нашли мобильный телефон мужчины, а затем его самого.

«Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. По решению прокуратуры тело было передано на вскрытие», — сообщил представитель полиции Павел Бучинский.

По предварительной версии, Кржановский умер своей смертью. У него мог случиться инфаркт.

Кржановский считался одним из самых богатых поляков. В 1992 году он вместе с братом Адамом основал мебельную фабрику. В 2021 году Forbes оценивал их общее состояние в 1,213 миллиарда злотых (почти 27,4 миллиарда рублей).

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