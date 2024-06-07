Прокуратура взяла под контроль расследование убийства активиста Еговцева

Прокуратура Московской области взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева в Лобне. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале .

По информации прокуратуры, 7 июня в одном из подъездов многоквартирного жилого дома на Физкультурной улице 38-летний подозреваемый на почве ревности нанес несколько ударов активисту. От полученных ножевых ранений Еговцев скончался на месте.

«Прокуратура города Лобни контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту (части 1 статьи 105 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Причиной убийства Еговцева могла стать неразделенная любовь нападавшего к жене активиста. Пара трижды заявляла в полицию о сталкере, который дежурил возле их дома.