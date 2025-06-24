Одна военная деталь случайно выдала планы НАТО

В Британии испытали Challenger 3 с новым типом динамической защиты

Британские военные начали испытания новых танков Challenger 3 с современным типом динамической защиты. Именно эту боевую машину считают самой современной в арсенале НАТО, отметила Lenta.ru .

Challenger 3 это модернизированный вариант хорошо известного Challenger 2. Новая версия получила другую башню и дополнительные бронемодули, призванные повысить выживаемость танка на поле боя.

По опубликованным снимкам видно, что конструкция башни серьезно изменилась, а элементы крепления брони теперь напоминают блоки взрывной динамической защиты.

Устанавливаемая защита EPSOM охватывает не только борта башни, но и ее лобовую часть. Это отличается от прежних решений для Challenger 2, где броня фиксировалась на отдельный каркас сбоку.

Новая система состоит из большего количества элементов, что, по мнению специалистов, говорит о применении взрывных модулей динамической защиты.

Дополнительные модули впервые разместили даже на верхней лобовой детали танка, хотя раньше здесь использовали лишь тонкие бронепластины.

У старого Challenger 2 было две основные комплектации по защите: комбинированная, с динамическими модулями и разнесенными стальными плитами, и облегченная, только с комбинированной защитой.

Ключевое отличие нового Challenger 3 — сварная башня вместо литой, созданная на Armstrong Works. Такой подход упрощает производство и открывает новые возможности для установки современных систем защиты на серийных машинах.

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