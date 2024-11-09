В Британии признали несовершенство новейших украинских вооружений

Российские военные быстро находят способ противодействовать украинскому оружию. Жизненный цикл новых технологий в зоне конфликта составляет всего два месяца, сообщил газете The Telegraph министр обороны Великобритании Джон Хили.

«В течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих военных, русские найдут способ противостоять им», — сказал он.

Хили сообщил, что Великобритания продолжит помогать Украине. Он призвал другие страны НАТО осознать, что США после прихода к власти республиканца Дональда Трампа переключат фокус внимания на Индо-Тихоокеанский регион.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на трудности из-за новых российских дронов и планирующих авиабомб. Эти вооружения позволили совершать внезапные атаки у линии боевого соприкосновения.