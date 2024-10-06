Неизвестный изрезал ножом и обстрелял из пистолета людей на вокзале в Беэр-Шеве

N12: девять человек пострадали при вооруженном нападении на вокзал в Израиле

Девять человек получили ранения и одна женщина погибла при нападении на центральный вокзал в израильском Беэр-Шеве. Об этом сообщил N12 .

Пострадавших госпитализировали, один из них находится в критическом состоянии. Остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести.

«Террорист был ликвидирован, судя по всему, силами правопорядка», — уточнили журналисты.

По предварительным данным, нападавший вооружился пистолетом и ножом. Он обстрелял и изрезал прохожих. Информацию подтвердили в полиции. К месту ЧП стянули дополнительные силы.

Жителей США ранее предупредили о возможных угрозах в годовщину нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Этот день может стать побудительным фактором для экстремистов, заявили в ФБР.