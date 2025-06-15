Один человек погиб и 13 пострадали из-за ракетного удара Ирана по Израилю
В результате иранского удара на севере Израиля погиб один человек, 13 пострадали. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.
«Молодая женщина в возрасте 20 лет погибла в результате ракетного удара с севера Ирана», — сообщило издание.
ВВС Израиля тоже начали наносить серии авиаударов по военным объектам в Тегеране. Накануне Израиль точечными ударами ликвидировал нескольких членов высшего военного командования Ирана.
Израильские военные заявили о бомбардировке подземного объекта в западном Иране. На объекте хранились десятки баллистических и крылатых ракет, а также располагались установки для их запуска.
В результате удара ЦАХАЛ по Тегерану были поражены находящееся на севере нефтехранилище и расположенное на юге города хранилище топлива, сообщили «Известия».
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