Одержимый. Как Трамп провернет перезагрузку отношений с Россией

Сближение с Соединенными Штатами позволило бы российскому лидеру Владимиру Путину провозгласить победу над Европой. Американские власти на это вполне согласны, так как президент Дональд Трамп души не чает в российском коллеге, сообщило издание Foreign Policy .

«Мечта о сближении США и России никогда не покидает мысли Трампа. Он то и дело расточает комплименты российскому лидеру, восхищаясь его „гениальностью“, „мудростью“ и „находчивостью“», — написали авторы материала.

По их мнению, корни сближения двух лидеров стоит искать в общности личных интересов. Один из них — НАТО. Альянс не по нраву и Путину, и Трампу. На переговорах в Эр-Рияде российская и американская делегации на удивление мало говорили об Украине.

«Они с великим воодушевлением говорили об общей неприязни к Европейскому союзу», — добавили журналисты.

Перезагрузка отношений России и США возможна, но и ЕС без боя не сдастся. Хотя такая перспектива тревожит бывших союзников Соединенных Штатов в Европе.

Европейские лидеры уже призывали Трампа ужесточить свое отношение к Путину, но тот предпочитает «танцевать» вокруг российского лидера.