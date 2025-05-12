Путин расколол Запад. Трампа обвинили в «танцах» вокруг российского лидера

Президент России Владимир Путин в очередной раз расколол Запад: европейцы потребовали от него выполнения украинских условий, а лидер США Дональд Трамп признал правильным его призыв к переговорам. Глава Украины Владимир Зеленский послушно на это согласился, сообщил The Economist .

Встреча в Стамбуле, которую предложил Путин, станет продолжением переговоров от 2022 года с учетом реальной ситуации на поле боя. Трамп призвал Украину немедленно согласиться на диалог, и у Зеленского не осталось выбора.

«Накал публичной дипломатии предполагает серьезные закулисные переговоры — и предстоящие дни действительно могут оказаться решающими. В центре событий был и остается Дональд Трамп», — написали авторы материала.

Однако Путин «разыгрывает собственную партию». Европейские лидеры призвали Трампа занять более жесткую позицию по отношению к российскому президенту, но глава США отказывается это делать и продолжает «танцевать» вокруг Путина.

Британские журналисты считают, что президент России на переговорах в Стамбуле выдвинет жесткие условия и фактически потребует капитуляции Украины.