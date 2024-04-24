Подполье сообщило об ударе в Кременчуге | 360°

Мир 24 апреля 2024, 14:44 Подполье сообщило об ударе в Кременчуге Лебедев: в Кременчуге зафиксировали удар по территории НПЗ или аэродрома

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В Полтавской области зафиксировали мощный удар, предположительно, по территории нефтеперерабатывающего завода или аэродрома в Кременчуге. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Есть прилет по Кременчугу. Сообщения разные, но с точки наблюдения направление одно и то же. Есть те, кто пишут, что прилетело в аэродром, место, где расположены столовая, казармы, тренажеры для вертолетчиков», — сказал он.

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По другой информации, удар пришелся чуть дальше, по территории НПЗ.

«Но я склоняюсь к тому, что все-таки в районе аэродрома прилет, от взрыва ГСМ должен появиться столб черного дома, а его не было», — добавил представитель николаевского подполья.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по воинской части в Одессе. По его словам, взрыв оказался настолько сильным, что «трухнуло дом» в десяти километрах от эпицентра.