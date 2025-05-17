Кремль подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа готовится
Российские власти проводят подготовку к телефонному разговору президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Разговор готовится», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.
Когда именно может состояться беседа, чиновник не уточнил.
В субботу, 17 мая, Трамп заявил, что переговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Американский политик уверял, что беседа состоится в понедельник, 19 мая, в 10 часов утра. По какому времени, Трамп не уточнял.
Темой разговора Дональд Трамп называл украинский вопрос, а также торговлю. После беседы с Владимиром Путиным он намерен переговорить с Зеленским и «разными членами НАТО»
После переговоров России и Украины в Стамбуле Трампу звонил Зеленский. Он рассказывал американскому президенту об итогах переговоров.