Кремль подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа

Российские власти проводят подготовку к телефонному разговору президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Разговор готовится», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Когда именно может состояться беседа, чиновник не уточнил.

В субботу, 17 мая, Трамп заявил, что переговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Американский политик уверял, что беседа состоится в понедельник, 19 мая, в 10 часов утра. По какому времени, Трамп не уточнял.

Темой разговора Дональд Трамп называл украинский вопрос, а также торговлю. После беседы с Владимиром Путиным он намерен переговорить с Зеленским и «разными членами НАТО»

После переговоров России и Украины в Стамбуле Трампу звонил Зеленский. Он рассказывал американскому президенту об итогах переговоров.