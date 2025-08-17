«Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой

Король Великобритании Карл III проиграл борьбу с раком. Он с трудом передвигается по поместью в графстве Норфолк и выпивает, чтобы заглушить боль, сообщил Radar Online .

«Чарльзу 76 лет, и он очень слаб. Он знает, что конец близок. Теперь он ходит с тростью и прикладывается к бутылке, в частности к виски, чтобы заглушить боль и отчаяние, которые он испытывает», — сказал источник.

Несмотря на тяжелую болезнь, король держит марку. По словам инсайдера, он убеждает окружающих, что справляется, но судя по внешнему виду, борьба с раком проиграна.

На последних официальных фотографиях Карл III запечатлен в поместье Сандрингем. Он гулял по саду, опираясь на деревянную трость. Источник сообщил, что если раньше король использовал ее как аксессуар, то теперь — как вспомогательное средство. Состояние монарха ухудшилось в последние месяцы.

В марте Карл III попал в больницу из-за побочных эффектов терапии. Из-за этого Букингемский дворец отменил его поездки на четыре мероприятия.