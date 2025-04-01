В Британии раскрыли последнее желание умирающего от рака монарха

Британский монарх пожелал, чтобы наследник престола после его смерти хорошо относился к королеве. Карл III хочет, чтобы Уильям обеспечил Камилле безопасность, а также предоставил доступ к управлению дворцом и деньгами. Источник издания утверждает, что принц Уильям не сможет отказать королю в исполнении его последней воли.

Несколько дней назад Карл III, проходивший лечение онкологического заболевания, попал в больницу. Пресс-служба королевской резиденции объяснила, что после запланированных медицинских процедур у короля возникли временные побочные эффекты, которые потребовали непродолжительного наблюдения в больнице. После обследования врачи отпустили монарха домой.