В Британии раскрыли последнее желание умирающего от рака монарха
RadarOnline: умирающий Карл III в последнем желании беспокоился о Камилле
Король Великобритании Карл III высказал своему наследнику Уильяму предсмертное желание. Оно касалось королевы Камиллы, сообщило издание RadarOnline.
Британский монарх пожелал, чтобы наследник престола после его смерти хорошо относился к королеве. Карл III хочет, чтобы Уильям обеспечил Камилле безопасность, а также предоставил доступ к управлению дворцом и деньгами. Источник издания утверждает, что принц Уильям не сможет отказать королю в исполнении его последней воли.
Несколько дней назад Карл III, проходивший лечение онкологического заболевания, попал в больницу. Пресс-служба королевской резиденции объяснила, что после запланированных медицинских процедур у короля возникли временные побочные эффекты, которые потребовали непродолжительного наблюдения в больнице. После обследования врачи отпустили монарха домой.