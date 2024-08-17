Агенты ФБР изъяли у Риттера секретный архив с доказательствами лжи США о войне в Ираке
RT: у экс-разведчика Риттера в США при обыске забрали архив о войне в Ираке
Сотрудники ФБР провели обыски у экс-офицера разведки США политолога Скотта Риттера и конфисковали его архив, в котором содержались доказательства лжи Белого дома о причинах начала конфликта в Ираке. Об этом RT рассказал сам эксперт.
Он заявил, что агенты Федерального бюро расследований пришли, когда он собирался продолжить писать статью об улучшении российско-американских отношений. По его словам, сотрудники ФБР забрали рассекреченный еще в 2000 году архив, чтобы его «снова изучить».
Риттер объяснил, что Ирак, вопреки заявлениям руководства США, не имел оружия массового уничтожения. Архив содержал документы, доказывающие это.
«Эти документы у меня забрали. Посмотрим, как они с ними поступят», — добавил бывший разведчик.
Помимо архива, у него конфисковали все электронные устройства.
Ранее ФБР получило ордер на обыск дома Риттера в связи с возможным нарушением закона об иностранных агентах. По мнению политолога, правительство таким образом попыталось его запугать.