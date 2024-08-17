RT: у экс-разведчика Риттера в США при обыске забрали архив о войне в Ираке

Сотрудники ФБР провели обыски у экс-офицера разведки США политолога Скотта Риттера и конфисковали его архив, в котором содержались доказательства лжи Белого дома о причинах начала конфликта в Ираке. Об этом RT рассказал сам эксперт.

Он заявил, что агенты Федерального бюро расследований пришли, когда он собирался продолжить писать статью об улучшении российско-американских отношений. По его словам, сотрудники ФБР забрали рассекреченный еще в 2000 году архив, чтобы его «снова изучить».

Риттер объяснил, что Ирак, вопреки заявлениям руководства США, не имел оружия массового уничтожения. Архив содержал документы, доказывающие это.

«Эти документы у меня забрали. Посмотрим, как они с ними поступят», — добавил бывший разведчик.

Помимо архива, у него конфисковали все электронные устройства.

Ранее ФБР получило ордер на обыск дома Риттера в связи с возможным нарушением закона об иностранных агентах. По мнению политолога, правительство таким образом попыталось его запугать.