Обвиняемым в наемничестве в Киргизии смягчили меру пресечения

Первомайский суд в Бишкеке сменил меру пресечения для всех обвиняемых по делу о наемничестве — вместо заключения под стражу им назначили домашний арест. Это коснулось работницы Русского дома Натальи Секериной и российского блогера Виктора Васильева, сообщил ТАСС .

«Все фигуранты этого дела отпущены по решению суда под домашний арест», — сообщили агентству в суде.

До этого появилась информация, что следователи Киргизии согласились перевести на домашний арест Секерину. Она находилась под стражей по решению Первомайского суда Бишкека.

О задержании Васильева стало известно 24 апреля. Блогер представлялся политтехнологом и африканистом.

Также задержали бывшего сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина и одного человека по подозрению в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за границей.