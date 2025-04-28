Обвиняемым в наемничестве в Киргизии смягчили меру пресечения

Первомайский суд в Бишкеке сменил меру пресечения для всех обвиняемых по делу о наемничестве — вместо заключения под стражу им назначили домашний арест. Это коснулось работницы Русского дома Натальи Секериной и российского блогера Виктора Васильева, сообщил ТАСС.
«Все фигуранты этого дела отпущены по решению суда под домашний арест», — сообщили агентству в суде.
До этого появилась информация, что следователи Киргизии согласились перевести на домашний арест Секерину. Она находилась под стражей по решению Первомайского суда Бишкека.
О задержании Васильева стало известно 24 апреля. Блогер представлялся политтехнологом и африканистом.
Также задержали бывшего сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина и одного человека по подозрению в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за границей.
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