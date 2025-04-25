Задержанную в Киргизии сотрудницу «Русского дома» переведут под домашний арест

Следователи Киргизии согласились перевести под домашний арест задержанную сотрудницу «Русского дома» в Бишкеке Наталью Секерину. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства России в республике сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства напомнил, что сейчас Секерина находится под стражей по решению Первомайского суда Бишкека.

«Органы следствия сочли возможным изменить ранее избранную сотруднице „Русского дома“ меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест», — заявили в пресс-службе дипломатического представительства.

Задержание Секериной, добавили в посольстве, никак не связано с работой «Русского дома» и Россотрудничества. По его словам, следователи никаких претензий к работе организации не предъявляли.

По данным РИА «Новости», ранее посол России в Киргизии Сергей Вакунов встретился с главой государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбеком Ташиевым. Темой встречи стало задержание российского блогера Виктора Васильева и сотрудницы «Русского дома» Натальи Секериной.

О задержании россиянина стало известно в минувший четверг, 24 апреля. Васильева, Секерину, бывшего сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина и еще одного человека арестовали по подозрению в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за границей. Под стражей они останутся до 17 июня.