Обсуждение покушения на Путина назвали актом международного терроризма

Володин обратился к конгрессу США из-за данных об обсуждении покушения на Путина

Вячеслав Володин потребовал у конгресса США и ООН тщательно расследовать информацию об обсуждении покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Российские парламентарии заявили, что возмутились и с полной серьезностью отнеслись к опубликованной американским журналистом Такером Карлсоном информации о возможном покушении на Путина.

«Обсуждение вопроса физического устранения президента Российской Федерации может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма. <…> Кроме того, [оно] несет серьезнейшую угрозу глобальной безопасности и может привести к мировой ядерной войне», — сказал председатель Госдумы.

Володин обратился с конгрессу США с требованием проверить это сообщение. Если оно подтвердится, «виновные должны понести неотвратимое наказание».

Парламентарий также обратил внимание на отсутствие какой‑либо реакции бывшего президента США Джо Байдена и экс-секретаря Белого дома Энтони Блинкена на заявление Такера Карлсона. Володин заметил, что это можно расценить как доказательство их вины и намерение уйти от ответственности.

Ранее Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась устранить Путина. По его словам, бывшему лидеру страны нужен был хаос для «защитного экрана».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, говоря о покушении, Карлсон не привел никаких доказательств. Представитель Кремля призвал не верить бездоказательным сведениям.