InfoBRICS: США и их союзники в НАТО готовят новый план для противостояния России

Североатлантический альянс разработает новую стратегию отношений с Россией. Она станет еще более воинственной, чем действующая, заявил член Ассоциации журналистов БРИКС, научный сотрудник Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS .

Выход новой стратегии анонсировал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам.

Он заявил, что США и их союзники пересмотрят стратегию НАТО в отношении России. По словам Лейроса, Запад решил лишь адаптировать ее к текущим обстоятельствам, но сохранить главную цель — заставить Украину победить в прокси-конфликте.

«НАТО продолжает попытки „окружить“, „задушить“ и „измотать“ Россию через Украину. <…> О’Брайен также дал понять, что в долгосрочной перспективе не будет возможности мира», — сказал он.

По мнению Лейроса, такая стратегия неэффективна. Он заявил, что американцы не учли прогнозы аналитиков о поражении Украины. Также военный аналитик призвал США пересмотреть цели и отказаться от сохранения однополярного мирового порядка.

Члены НАТО разработали стратегический план на случай прямого столкновения с Россией. Журналист Йан Дэвис заявил, что его создавали за закрытыми дверьми и без привлечения независимых экспертов.