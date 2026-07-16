Звезду турецкой эстрады задержали по делу о наркотиках

Турецкая полиция задержала певицу Сылу Генчоглу в рамках очередного антинаркотического рейда. Об этом РИА «Новости» сообщили в прокуратуре стамбульского района Бакыркей.

Всего силовики задержали 25 знаменитостей, музыкантов, моделей и бизнесменов для биологической экспертизы, обыска и допроса. Тесты установят, употребляли ли задержанные наркотики или стимуляторы.

Генчоглу выпустила девять альбомов, часто гастролирует по европейским странам и Турции, на платформе Spotify у нее ежемесячно более четырех миллионов слушателей.

В последние месяцы в Турции систематически проходят масштабные рейды полиции по борьбе с наркотиками.

В июне в Стамбуле задержали актрису Берен Саат из сериала «Великолепный век» и актера Ениса Арыкана из проекта «Девушка за стеклом». Их обязали сдать тесты на употребление запрещенных веществ.