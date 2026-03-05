«Обязательно отреагирую». Лукашенко призвал женщин писать ему, если хоть один мужик обидит

Лукашенко пообещал защитить женщин, если «хоть один мужик» их обидит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил женщин с наступающим 8 Марта и пообещал отреагировать, если «хоть один мужик» их обидит. Видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе главы государства канал «Пул первого» .

«Счастливых вам праздников. Если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность [сообщить]. У нас же TikTok есть. Каждое утро читаю <…> я обязательно отреагирую», — сказал он.

Во Дворце Независимости Лукашенко в преддверии 8 Марта вручил женщинам госнаграды. Президент отметил, что церемония перед этим праздником всегда отличается особой теплотой, искренностью и душевностью.

В России в честь Международного женского дня проведут масштабную акцию «Вам, любимые!». С 6 по 8 марта в стране пройдут разнообразные мероприятия, подчеркивающие ценность материнства, труда и созидающей роли в обществе.