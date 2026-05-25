Объявлены делегаты на ПМЭФ-2026 из Саудовской Аравии

РИА «Новости»: на ПМЭФ-2026 приедут три министра из Саудовской Аравии

На Петербургский международный экономический форум в 2026 году прибудут члены правительства Саудовской Аравии, ответственные за энергетику, промышленность и инвестиции. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Саудовская Аравия получила статус почетного гостя ПМЭФ-2026. Имена министров, планирующих отправиться в Россию в начале июня, указаны в документах к форуму Союза торговых палат королевства.

В саудовскую делегацию на ПМЭФ-2026 войдут министр энергетики — принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, министр инвестиций Фахд ас-Сейф и министр промышленности Бандар аль-Хурейф. Гостями форума станут также генеральный секретарь Союза торговых палат Саудовской Аравии Султан аль-Мусаллем и глава российско-саудовского делового совета Тарек аль-Кахтани.

В программу саудовского участия вошли два ключевых мероприятия. В день открытия ПМЭФ-2026 члены делегации приглашены на заседание российско-саудовского делового совета. На следующий день министр энергетики встретится с вице-премьером Александром Новаком.

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня в петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Деловая программа состоит из 150 сессий.