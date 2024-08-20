Объем торговли Китая и России вырос

Замгоссовета КНР Хэ Лифэн: объем торговли между Россией и Китаем продолжил расти

Фото: РИА «Новости»

За первые шесть месяцев 2024 года объем российско-китайской торговли вырос на 1,6%. Об этом рассказал заместитель Государственного совета КНР Хэ Лифэн, сообщило РИА «Новости».

«Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти и природного газа, древесины и калийных удобрений в Китай», — сказал Хэ Лифэн.

Он назвал двустороннюю торговлю между странами динамично развивающейся. Хэ Лифэн отметил, что сотрудничество государства развивают в разных областях, среди которых атомная энергетика, авиация, искусственный интеллект, транспорт.

Ранее стало известно, что доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превысила 90%. Эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин рассказал «Известиям», что основное преимущество перехода в том, что минимизируются риски срывов контрактов и расчетов из-за санкций и отключения российских банков от SWIFT.

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