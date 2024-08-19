Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превысила 90%

Силуанов оценил долю расчетов в рублях и юанях между Россией и Китаем выше 90%

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Более 90% расчетов между Россией и Китаем проходят в рублях и юанях. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на 10-м Российско-Китайском финансовом диалоге. Его слова привело РИА «Новости».

«Важно, что мы перешли на расчеты в национальных валютах», — отметил он.

Российско-китайский финансовый диалог проходит с 2006 года после подписания соответствующего меморандума между Минфинами двух стран. Помимо министров в нем участвуют представители крупнейших банков и других компетентных организаций России и Китая.

В июне председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщал, что доллар давно себя дискредитировал, а Россия и Китай проводят в рублях и юанях 95% трансграничных расчетов.

Ранее об этом же упоминал и президент Владимир Путин во время государственного визита в Пекин.

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