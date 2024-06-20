«Укрэнерго» заявило о повреждении объектов инфраструктуры в 4 областях страны

Фото: РИА «Новости»

Объекты энергоинфраструктуры получили повреждения в четырех областях Украины после объявления воздушной тревоги в ночь на 20 июня. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании «Укрэнерго».

Повреждения на объектах энергоинфраструктуры зафиксировали в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области, уточнили в пресс-службе компании, не приведя никаких подробностей.

Пресс-служба областной военной администрации Винницкой области также сообщала о повреждении объекта критической инфраструктуры. При этом, какой объект подвергся атаке, местные власти не уточнили.

Воздушную тревогу объявляли ночью 20 июня почти во всех областях Украины.

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