«Укрэнерго» заявило о повреждении объектов инфраструктуры в 4 областях страны

Объекты энергоинфраструктуры получили повреждения в четырех областях Украины после объявления воздушной тревоги в ночь на 20 июня. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании «Укрэнерго».

Повреждения на объектах энергоинфраструктуры зафиксировали в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области, уточнили в пресс-службе компании, не приведя никаких подробностей.

Пресс-служба областной военной администрации Винницкой области также сообщала о повреждении объекта критической инфраструктуры. При этом, какой объект подвергся атаке, местные власти не уточнили.

Воздушную тревогу объявляли ночью 20 июня почти во всех областях Украины.