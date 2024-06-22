Взрывы прозвучали в Павлограде в Днепропетровской области

Серия взрыва прогремела в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.

«Павлоград, Днепропетровская область — взрывы», — отметили в сообщении.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.

До этого несколько взрывов вновь раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги. Других подробностей не приводилось.

В ночь на четверг, 20 июня, взрывы звучали в Винницкой и Днепропетровской областях Украины. Власти Винницкой области сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры.