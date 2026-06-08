ОАЭ продлили ограничения на полеты до 23 июня

Власти Объединенных Арабских Эмиратов продлили введенные ранее ограничения на полеты гражданских судов до 23 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы Ближнего Востока.

Для полетов в воздушном пространстве страны выделены шесть коридоров. Пересекать границу можно только в контрольных точках. Ограничения введены из-за военных действий в регионе.

Ранее Израиль атаковал Ливан и Бейрут, в ответ Иран нанес ракетные удары. Затем израильские военные обстреляли нефтехимический комплекс в Исламской республике.

После телефонного разговора лидеров двух стран в Тегеране официально заявили, что прекращают военную операцию.