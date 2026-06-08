Иран завершил военную операцию против Израиля

Военное командование Ирана заявило об окончании операции против Израиля. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Руководство Исламской республики объяснило, что атаковало Израиль из-за его ударов по Ливану. Военные Ирана пригрозили ответом на возобновление обстрелов ливанской территории.

По данным источников Axios, президент США Дональд Трамп позвонил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и потребовал прекратить удары. Израильский чиновник рассказал местному каналу N12, что власти согласились на предложение американского лидера, но планируют продолжить бить по Ливану.

Ранее Трамп публично попросил стороны конфликта на Ближнем Востоке остановить обмен ударами. Исламская республика обстреляла Израиль вечером 7 июня, спустя несколько часов после заявления властей об ответе на атаку на пригород Бейрута. В ответ ЦАХАЛ выпустил ракеты по объектам в центре и на западе Ирана.