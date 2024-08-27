ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам

МИД Объединенных Арабских Эмиратов обратился к властям Франции с просьбой предоставить задержанному в Париже Павлу Дурову как гражданину ОАЭ доступ ко всем необходимым консульским услугам. С заявлением эмиратского внешнеполитического ведомства ознакомилось агентство WAM .

«Эмираты внимательно следят за делом гражданина эмиратов Павла Дурова, основателя соцсети Telegram, которого задержали в аэропорту Ле-Бурже. И они передали требование к правительству Франции о срочном предоставлении ему всех необходимых консульских услуг», — отметили в публикации.

В МИД заявили, что защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан является приоритетом для государства.

До этого журналисты британской газеты Financial Times назвали задержание Дурова самой радикальной национальной мерой против руководителей социальных сетей в настоящее время.

Основателя Telegram задержали вечером 24 августа во Франции. Прокуратура Парижа оставила его под стражей до 28 августа, предъявив обвинения по 12 пунктам. Среди них продажа наркотиков, мошенничество и другие преступления, совершенные на платформе мессенджера.