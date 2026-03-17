ОАЭ полностью закрыли свое воздушное пространство
На фоне конфликта на Ближнем Востоке руководство ОАЭ полностью закрыло небо над страной. Об этом со ссылкой на главное управление гражданской авиации сообщило Emirates News Agency.
Ограничения ввели временно. Работу аэропортов приостановили из-за ракетных обстрелов и налетов беспилотников со стороны Ирана. Средства противовоздушной обороны отражают атаки.
«Слышимые звуки являются перехватом ракет и беспилотников силами ПВО», — отметили в Минобороны страны.
Ранее в ОАЭ загорелся американский танкер. Пожар разгорелся после удара иранских военных, судно находилось в городе Шарджа.
После обострения конфликта на Ближнем Востоке из ОАЭ эвакуировали всех российских туристов.
Компания «Аэрофлот» завершила программу вывозных рейсов из Дубая и Абу-Даби 11 марта.
Всего российские перевозчики совершили с 3 по 11 марта 46 полетов и доставили в Россию 13,1 тысячи пассажиров. Рейсы возобновят после стабилизации обстановки в регионе.