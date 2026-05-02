ОАЭ открыли воздушное пространство

Главное управление гражданской авиации ОАЭ сообщило о полном открытии воздушного пространства и отмене всех ранее введенных ограничений. Об этом сообщило эмиратское государственное агентство WAM .

«Главное управление гражданской авиации объявляет о возвращении воздушного движения в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов к нормальному режиму и об отмене временно введенных мер предосторожности», — говорится в заявлении.

Главное управление гражданской авиации продолжит отслеживать ситуацию в реальном времени, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов.

В апреле Росавиация разрешила полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. Ограничения вводили в конце февраля, после начала боевых действий на Ближнем Востоке. Также Росавиация обновила рекомендации по использованию российскими авиакомпаниями воздушного пространства Израиля.