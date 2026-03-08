Жителей Ирана предупредили о возможных кислотных дождях

Из-за взрывов в Иране на таких объектах как нефтехранилища в атмосферу попали токсичные соединения. Это может привести к кислотным дождям, сообщило ISNA со ссылкой на иранский Красный полумесяц.

При горении резервуаров с нефтепродуктами в воздух выбрасывается огромный объем соединений углеводородов, а также оксидов серы и азота.

Это может придать осадкам кислотные свойства. Такие дожди будут вызывать химические ожоги, а их пары — представлять опасность для легких. Если кислотные осадки попали на кожу, пораженную область следует промыть холодной водой. Также эксперты рекомендуют сменить одежду, убрать ее в сумку и плотно закрыть.

Ранее президент Дональд Трамп похвастался, что американские войска полностью уничтожили флот, авиацию, руководство и ключевую военную инфраструктуру Ирана. Он добавил, что Соединенные Штаты «побеждают на уровнях, которых раньше не видели».