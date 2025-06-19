О встрече Путина и Трампа пока не говорят

Песков: организацию личной встречи Путина и Трампа пока не обсуждают

Организацию личной встречи президентов России и Америки Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не обсуждают. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал Представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент нет», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента добавил, что встреча должна быть подготовлена.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога. По его словам, Госдепартамент и МИД договорятся, когда провести встречу, но пока вопрос «несколько подвис».

На прошлой неделе, 14 июня, Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президенты обсудили обстановку на Ближнем Востоке, Украину и другие актуальные вопросы. Российский лидер заявил коллеге, что осуждает военные действия Израиля против Ирана. Диалог политиков продлился около 50 минут.