США взяли паузу в контактах с Россией по нормализации диалога

США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, которого процитировало РИА «Новости».
«Сейчас, очевидно, между Госдепартаментом и МИД будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Но пока вопрос несколько подвис», — рассказал он.
В субботу президент Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили ситуации на Ближнем Востоке и Украине, а также другие актуальные темы. В целом разговор, по словам Ушакова, продлился около 50 минут.
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