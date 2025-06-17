США взяли паузу в контактах с Россией по нормализации диалога

США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Сейчас, очевидно, между Госдепартаментом и МИД будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Но пока вопрос несколько подвис», — рассказал он.

В субботу президент Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили ситуации на Ближнем Востоке и Украине, а также другие актуальные темы. В целом разговор, по словам Ушакова, продлился около 50 минут.