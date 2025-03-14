«О европейцах ни слова». Во Франции оценили речь Путина по Украине

Les Echos: Путин не назвал глав Европы, говоря о возможном перемирии на Украине

Президент России Владимир Путин во время своей речи о возможном перемирии на Украине, не упомянул лидеров стран Европы. Об этом написала французская газета Les Echos.

Автор статьи указал, что российский лидер перечислил глав ЮАР, Китая, Индии и Бразилии, а «о европейцах не было сказано ни слова».

По итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии в Киеве поддержали предложение США о 30-дневном прекращении огня.

В четверг, 13 марта, Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После встречи глава государства заявил, что Россия согласна с предложением о временном прекращении огня. Он выступил за завершение конфликта не в пользу США, Украины или Евросоюза.

По словам Путина, это решение должно привести к долгосрочному миру. При этом он подчеркнул, что остается непонятным, что делать с оккупированными территориями Курской области.