NYT узнала о подставной компании по производству пейджеров для поставок в Ливан

Спецслужбы Израиля создали подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем отправили в Ливан. Об этом со ссылкой на источники в разведке сообщила газета The New York Times .

По данным источника издания, сотрудники израильской разведки, кроме компании по производству пейджеров, создали еще одну, чтобы скрыть данные людей, создавших пейджеры.

«По всем внешним признакам, компания BAC Consulting была венгерской компанией, у которой был контракт на производство устройств от имени тайваньской компании Gold Apollo. На самом деле она была частью израильского прикрытия», — сообщил автор публикации.

Источник NYT обратил внимание, что BAC Consulting обслуживала и обычных клиентов, для них она выпускала пейджеры без взрывчатки.

Устройства начали продавать в Ливане в 2022 году. Их производство увеличили после того, как лидер ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насралла осудил использование мобильных телефонов.

Массовая детонация пейджеров в Ливане произошла в 17 сентября. В результате взрывов погибли 11 человек, около четырех тысяч пострадали.