NYT узнала о подставной компании по производству пейджеров для поставок в Ливан
NYT: Израиль создал подставную компанию по производству пейджеров для Ливана
Спецслужбы Израиля создали подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем отправили в Ливан. Об этом со ссылкой на источники в разведке сообщила газета The New York Times.
По данным источника издания, сотрудники израильской разведки, кроме компании по производству пейджеров, создали еще одну, чтобы скрыть данные людей, создавших пейджеры.
«По всем внешним признакам, компания BAC Consulting была венгерской компанией, у которой был контракт на производство устройств от имени тайваньской компании Gold Apollo. На самом деле она была частью израильского прикрытия», — сообщил автор публикации.
Источник NYT обратил внимание, что BAC Consulting обслуживала и обычных клиентов, для них она выпускала пейджеры без взрывчатки.
Устройства начали продавать в Ливане в 2022 году. Их производство увеличили после того, как лидер ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насралла осудил использование мобильных телефонов.
Массовая детонация пейджеров в Ливане произошла в 17 сентября. В результате взрывов погибли 11 человек, около четырех тысяч пострадали.