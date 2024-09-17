Появились две версии, почему взорвались пейджеры в Ливане
Shot: пейджеры «Хезболлы» в Ливане могли взорваться после разосланных сообщений
Пейджеры, которые взорвались у сотен членов «Хезболлы», были из новой партии, которая недавно поступила в группировку. Об этом сообщил источник The Wall Street Journal.
Собеседник рассказал журналистам, что вредоносная программа могла нагреть устройство, что спровоцировало взрыв. Некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что аппарат нагревается, поэтому предварительно от них избавились.
Днем 17 сентября в Ливане погибли девять человек и более 2700 пострадали от взрывов пейджеров. Очевидцы рассказали Daily Mail, что у людей шел дым из карманов, а также раздавались звуки, похожие на выстрелы и фейерверки.
Как выяснил Telegram-канал Shot, устройства могли взорваться из-за разосланного на них сообщения. В Ливане использовали пейджеры Gold AP-900, которые программируют с помощью пароля.
«Хезболла» обвинила Израиль в случившемся. Ливанское движение пригрозило «возмездием» за произошедшее.