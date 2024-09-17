Появились две версии, почему взорвались пейджеры в Ливане

Пейджеры, которые взорвались у сотен членов «Хезболлы», были из новой партии, которая недавно поступила в группировку. Об этом сообщил источник The Wall Street Journal .

Собеседник рассказал журналистам, что вредоносная программа могла нагреть устройство, что спровоцировало взрыв. Некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что аппарат нагревается, поэтому предварительно от них избавились.

Днем 17 сентября в Ливане погибли девять человек и более 2700 пострадали от взрывов пейджеров. Очевидцы рассказали Daily Mail, что у людей шел дым из карманов, а также раздавались звуки, похожие на выстрелы и фейерверки.

Как выяснил Telegram-канал Shot, устройства могли взорваться из-за разосланного на них сообщения. В Ливане использовали пейджеры Gold AP-900, которые программируют с помощью пароля.

«Хезболла» обвинила Израиль в случившемся. Ливанское движение пригрозило «возмездием» за произошедшее.