Украинский лидер Владимир Зеленский хочет подписать соглашение о природных ресурсах, чтобы сохранить легитимность перед американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на платформе Rumble .

«[Зеленский] надеется на то, что это восстановит его легитимность и предотвратит стремление США заменить его на кого-нибудь более податливого», — объяснил эксперт.

По мнению Дизена, украинский президент плотно ухватился за власть и свой режим, поэтому принимает решения не в пользу своего государства.

При этом США не рассматривают сделку об ископаемых как помощь для Украины. Америка видит в соглашении только экономическую выгоду.

«Я думаю, что это очень темная глава для Украины», — сказал Дизен.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский сделкой с США по редкоземельным металлам заложил останки страны в ломбард. По его мнению, президент совершил поступок, который хуже предательства.