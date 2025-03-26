«Нужно сдаться». На Западе озвучили приговор для Украины

Профессор Малинен: при Зеленском мира на Украине не будет, ВСУ нужно сдаться

Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Пока Владимир Зеленский находится на посту президента мирного урегулирования конфликта на Украине не произойдет. ВСУ должны сдаться, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Думаю, сейчас самое время для президента США Дональда Трампа признать, что мира на Украине не будет с Зеленским у руля», — написал он.

По словам Малинена, Зеленскому не выгодно останавливать боевые действия, ведь тогда под пристальным вниманием окажутся «коррупция и разрушения, которые он развязал». Профессор призвал украинских боевиков сложить оружие и признать поражение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент Украины осознал, что его дни у власти сочтены. По мнению дипломата, «светлый образ», который выстраивал Зеленский, уже померк. На фоне этого лидеры стран Евросоюза изменили позицию относительно перемирия на Украине.

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