Профессор Малинен: при Зеленском мира на Украине не будет, ВСУ нужно сдаться

Пока Владимир Зеленский находится на посту президента мирного урегулирования конфликта на Украине не произойдет. ВСУ должны сдаться, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Думаю, сейчас самое время для президента США Дональда Трампа признать, что мира на Украине не будет с Зеленским у руля», — написал он.

По словам Малинена, Зеленскому не выгодно останавливать боевые действия, ведь тогда под пристальным вниманием окажутся «коррупция и разрушения, которые он развязал». Профессор призвал украинских боевиков сложить оружие и признать поражение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент Украины осознал, что его дни у власти сочтены. По мнению дипломата, «светлый образ», который выстраивал Зеленский, уже померк. На фоне этого лидеры стран Евросоюза изменили позицию относительно перемирия на Украине.