Скоро у президента Украины Владимира Зеленского не останется способов продолжать конфликт. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала .

«Я думаю, что в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет армии. Так что нам нужно немного потерпеть», — сказал он.

По словам Макговерна, через несколько месяцев от ВСУ «ничего не останется».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что делегации Украины и США во время переговоров в Майами сделали черновики документов для завершения конфликта. Об этом украинский лидер написал после встречи с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

Зеленский назвал успешным взаимодействие с американскими представителями. Подготовили документы о восстановлении страны, гарантиях безопасности для Украины, а также об окончании конфликта.